Miniboquilla angular, 90º, XS

Miniboquilla angular para espacios estrechos. Desvía el chorro lateralmente aprox. 90º. Desviación lateral de 63 mm, longitud: 240 mm. El set se compone de cuatro piezas: 1 tuerca racor, 1 prolongación de 100 mm (5.321-971.0), 1 pieza angular de 90° (5.321-973.0), 1 punta de boquilla (5.321-977.0) Se pueden montar varias prolongaciones como se desee. La pieza angular y la punta pueden solicitarse por separado.