El minicepillo turbo elimina sin esfuerzo pelusas y pelos de mascotas de muebles tapizados y muchas otras superficies con su cepillo cilíndrico de rotación rápida. Su tamaño compacto permite limpiar incluso en lugares estrechos y de difícil acceso. Después de su uso, el cepillo cilíndrico puede retirarse fácilmente de la boquilla para su limpieza. El minicepillo turbo es el accesorio ideal para las aspiradoras a batería VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.