Pistola de chorreado abrasivo

Tiempos de ajuste cortos, fácil transporte, desconexión inmediata: el chorreado de arena es el método de limpieza y tratamiento de superficies que consiste en la proyección de abrasivo seco o húmedo mediante aire comprimido.

Tiempos de ajuste cortos, fácil transporte, desconexión inmediata: el chorreado de arena es el método de limpieza y tratamiento de superficies que consiste en la proyección de abrasivo seco o húmedo mediante aire comprimido.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 3,4