Pistola de chorreado abrasivo
Tiempos de ajuste cortos, fácil transporte, desconexión inmediata: el chorreado de arena es el método de limpieza y tratamiento de superficies que consiste en la proyección de abrasivo seco o húmedo mediante aire comprimido.
Tiempos de ajuste cortos, fácil transporte, desconexión inmediata: el chorreado de arena es el método de limpieza y tratamiento de superficies que consiste en la proyección de abrasivo seco o húmedo mediante aire comprimido.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (kg)
|3,4