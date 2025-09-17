Pistola G 120 Q
La pistola de alta presión G 120 Q para todos los equipos K 3 Power Control y Full Control de Kärcher muestra los distintos niveles de presión y el modo de detergente. Con Quick Connect.
Gracias al indicador claramente legible del nivel de presión y del modo de detergente, sean cuales sean las condiciones climáticas, la pistola de alta presión G 120 Q de Kärcher ofrece una monitorización claramente mejorada durante la limpieza. Girando la lanza pulverizadora Vario Power es posible ajustar los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD y el modo de detergente. La pistola equipada con conexión Quick Connect es adecuada para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de la gama K 3.
Características y ventajas
Pistola de repuesto para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de la gama K 3
- Para un cambio sencillo de la pistola.
Indicador manual de fácil lectura para los niveles de presión y el modo de limpieza
- Para una selección fácil del nivel de presión adecuado para el objeto de limpieza seleccionado.
Conexión Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|432 x 42 x 216