Pistola G 145 Q

Pistola de alta presión con display LED para la indicación de los distintos niveles de presión y del modo de detergente. Con Quick Connect. Para limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.

La pistola de alta presión que permite una monitorización mejorada durante la limpieza. Equipada con un display LED, para la indicación del nivel de presión y del modo de detergente, y con una conexión Quick Connect. Girando la lanza pulverizadora Vario Power es posible ajustar los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD o el modo de detergente. Display LED claramente legible independientemente de las condiciones climáticas. Las pistola es apta para todas las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.

Características y ventajas
Pistola de repuesto para limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5
  • Para un cambio sencillo de la pistola.
Display led de fácil lectura para mostrar los niveles de presión y el modo de limpieza
  • Para una selección fácil del nivel de presión adecuado para el objeto de limpieza seleccionado.
Conexión Quick Connect
  • Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
  • Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación de detergente a baja presión
  • Aplicación cómoda del detergente.
Seguro para niños
  • Bloquea el gatillo de la pistola.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido (kg) 0,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 552 x 43 x 223

Vídeos

Equipos compatibles