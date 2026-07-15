Professional
Limpiadoras de alta presión
- Juntas para rosca trapezoidal
- Pistolas
- Lanzas
- Eliminación química de las malas hierbas
- Boquilla rotativa (boquilla turbo)
- Boquillas de chorro múltiple
- Boquilla power de Kärcher
- eco!Booster
- Boquilla de vapor / Protector de goma para boquillas / boquilla giratoria
- Acoplamiento de boquilla /distanciador
- Mangueras de alta presión
- Limpieza de tuberías
- Limpiadoras de suelos y superficies duras
- Sistemas de limpieza con espuma
- Mezcla e inyectores
- Acoplamiento rápido
- Acoplamientos
- Tambor portamanguera
- Limpieza de fachadas y placas solares
- Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo
- Limpieza de bidones y depósitos
- Kit de accesorios
- Conexión de agua
- Otros accesorios para alta presión
- Cepillos de lavado
- Tuberia de combustible
Aspiradores profesionales
- Baterías
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- Kits de boquillas
- Bolsas de filtro
- Filtro T / NT
- Codos
- Boquillas de aspiración
- Tubos de aspiración
- Mangueras de aspiración
- Manguitos de acoplamiento
- Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos
- Otros accesorios NT
- Accesorios adicionales para el aspirador en seco
- Set agentes no conductores
Fregadoras de suelos
- Cepillos cilíndricos para BR
- Cepillos de esponja / Eje de accionamiento de los cepillos cilíndricos de esponja
- Cepillos circulares para BD
- Cepillos circulares de esponja / platos impulsores
- Labio trasero de aspiración y bordes de goma
- Otros accesorios para BR / BD
- Cabezales de cepillos
- Labios de secado
- Accesorios
- Baterías de tracción y cargadores
- Accesorios para fregadoras para la limpieza de escaleras
Limpiadoras de vapor / Lava-aspiradores
Barredoras y barredoras-aspiradoras
Limpieza con hielo seco
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