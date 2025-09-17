Prolongación de mangueras de aspiración
El filtro de cartucho permite aspirar sin necesidad de cambiarse. Apto, por ejemplo, para las aspiradoras en seco y húmedo WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 de Kärcher y para las lava-aspiradoras SE 4001 y SE 4002.
La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m de largo incrementa el radio de acción, aumenta la libertad de movimiento y facilita así el trabajo, especialmente en la limpieza de escaleras o en la limpieza interior de vehículos. La práctica prolongación de mangueras de aspiración es apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo de la gama Home & Garden.
Características y ventajas
Ampliación del radio de acción y optimización de la libertad de movimiento (p. ej., en la limpieza interna de automóviles)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|3600 x 55 x 64
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Interior del vehículo
- Reformas
- Taller
- Sala de juegos
- Sótano
- Garaje
- Superficies en casa y el jardín
- Entrada
- Escaleras