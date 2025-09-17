Recambio Universal para WB 130
Ideal para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el recambio universal para el cepillo de lavado giratorio WB 130.
Las cerdas transparentes del recambio de cepillo de lavado son de uso universal para las tareas de limpieza más diversas. El recambio universal para el cepillo de lavado giratorio WB 130 es ideal para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico.
Características y ventajas
Cerdas blandas y transparentes
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
De uso universal
- Para todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico.
Accesorios opcionales
- Mayor variedad de aplicaciones para el cepillo de lavado giratorio WB 130.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|113 x 113 x 46