El rodillo para suelos de piedra FC 2 es el accesorio perfecto para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota). Adecuado para la fregadora de suelos FC 2-4. Gracias a sus cerdas integradas, el rodillo para piedra elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada y hace que incluso la juntas y las superficies irregulares luzcan de nuevo un aspecto resplandeciente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.