Rodillo para suelos de piedra FC 2-4
La limpieza de suelos duros sensibles y juntas sucias es un juego de niños: con el rodillo para suelos de piedra para la fregadora de suelos FC 2-4 contra la suciedad más persistente. El rodillo se puede lavar a máquina hasta 60 °C.
El rodillo para suelos de piedra FC 2 es el accesorio perfecto para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota). Adecuado para la fregadora de suelos FC 2-4. Gracias a sus cerdas integradas, el rodillo para piedra elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada y hace que incluso la juntas y las superficies irregulares luzcan de nuevo un aspecto resplandeciente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para obtener unos resultados de limpieza perfectos.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cerdas integradas
- Para eliminar sin esfuerzo la suciedad incrustada.
- Incluso las juntas y los suelos irregulares vuelven a quedar relucientes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|180 x 60 x 60
Campos de aplicación
- Suelos de piedra
- Suciedad resistente
- Juntas de azulejos