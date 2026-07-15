Rodillo para suelos de piedra FC 2-4

La limpieza de suelos duros sensibles y juntas sucias es un juego de niños: con el rodillo para suelos de piedra para la fregadora de suelos FC 2-4 contra la suciedad más persistente. El rodillo se puede lavar a máquina hasta 60 °C.

El rodillo para suelos de piedra FC 2 es el accesorio perfecto para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota). Adecuado para la fregadora de suelos FC 2-4. Gracias a sus cerdas integradas, el rodillo para piedra elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada y hace que incluso la juntas y las superficies irregulares luzcan de nuevo un aspecto resplandeciente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.

Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para obtener unos resultados de limpieza perfectos.
  • Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cerdas integradas
  • Para eliminar sin esfuerzo la suciedad incrustada.
  • Incluso las juntas y los suelos irregulares vuelven a quedar relucientes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 180 x 60 x 60
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos de piedra
  • Suciedad resistente
  • Juntas de azulejos