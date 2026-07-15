Rodillo universal FC 2-4
Rodillo universal para un limpieza en húmedo cuidadosa y la conservación de todos los suelos duros. Sin pelusas, absorbentes y resistentes. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
Fácil limpieza: el rodillo universal para la fregadora de suelos FC 2-4 facilita una limpieza en húmedo cuidadosa y la conservación de todos los suelos duros, incluido el parqué. El rodillo universal de alta calidad no deja pelusas, tiene una gran potencia de succión y es sumamente resistente. Además, el rodillo es adecuado para el lavado a máquina hasta 60 °C.
Características y ventajas
Microfibra 100 % de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especialmente impecable
- Trabajo higiénico en diversos campos de aplicación (ámbito sanitario, cocinas, grifería, etc.).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|180 x 60 x 60
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Parqué sellado