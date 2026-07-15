Fácil limpieza: el rodillo universal para la fregadora de suelos FC 2-4 facilita una limpieza en húmedo cuidadosa y la conservación de todos los suelos duros, incluido el parqué. El rodillo universal de alta calidad no deja pelusas, tiene una gran potencia de succión y es sumamente resistente. Además, el rodillo es adecuado para el lavado a máquina hasta 60 °C.