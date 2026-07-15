Sistema para aplicación de espuma Easy Foam
Sistema de aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla especial para aplicación de agente espumante para conexión a lanza de alta presión. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
Accesorios
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