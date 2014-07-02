Sistema para la aplicación de espuma Easy Foam con inyector de detergente
Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla de espuma para conectar al tubo pulverizador de alta presión einyector de detergente de alta presión con válvula dosificadora de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,5
Accesorios
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