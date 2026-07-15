Las cuchillas de corte resistentes en un práctico paquete de 10 eliminan el musgo, la maleza y las malas hierbas de forma limpia y precisa, incluso en zonas de difícil acceso del jardín. Son aptas para su uso en todos los cortabordes a batería de 18 V y 36 V de Kärcher. Una ventaja adicional es que las cuchillas de corte se pueden cambiar de forma sencilla y sin necesidad de herramientas.