Trimmer Blades
Con las resistentes cuchillas de corte es posible eliminar la maleza incluso en zonas de difícil acceso. Compatible con todos los cortabordes Kärcher Battery Power de 18 V y 36 V.
Las cuchillas de corte resistentes en un práctico paquete de 10 eliminan el musgo, la maleza y las malas hierbas de forma limpia y precisa, incluso en zonas de difícil acceso del jardín. Son aptas para su uso en todos los cortabordes a batería de 18 V y 36 V de Kärcher. Una ventaja adicional es que las cuchillas de corte se pueden cambiar de forma sencilla y sin necesidad de herramientas.
Características y ventajas
Resultado de corte
- Incluso la maleza más resistente puede cortarse de forma especialmente eficaz y limpia gracias a las resistentes cuchillas de corte.
Uso flexible
- Las cuchillas de corte logran alcanzar sin problema las zonas de difícil acceso en el jardín.
Cambio de la cuchilla de corte sin necesidad de herramientas
- El cambio de las cuchillas de corte es especialmente sencillo gracias al sistema Click.
Práctico paquete múltiple
- Se entregan 10 cuchillas de corte para una aplicación potente y duradera.
Accesorios que se complementan a la perfección
- Compatible con todos los cortabordes a batería de 18 V y 36 V de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de hojas
|2
|Ancho de corte (cm)
|23
|Color
|amarillo
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|70 x 40 x 4
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped