Aspiradora VCL 3 CORDLESS
Aspiradora Vertical VCL 3, inalámbrica y recargable, obtén movilidad total para mantener su casa limpia y organizada. El equipo 2 en 1 que facilita la limpieza se puede utilizar como aspiradora vertical o a mano.
Aspiradora Vertical VCL 3, inalámbrica y recargable, obtén movilidad total para mantener su casa limpia y organizada. El equipo 2 en 1 que facilita la limpieza se puede utilizar como aspiradora vertical o a mano. Fácil limpieza por aspiración pisos y superficies tales como: sofás, cortinas, tapizado y llega a lugares altos. Más libertad cuando limpias, sin la interferencia de cables.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,8
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.