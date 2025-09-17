Líquido para impregnación textil Care Tex RM 762, 500ml

Elevada protección con efecto duradero para todos los recubrimientos textiles. Las alfombras, acolchados y asientos de automóviles reciben una película protectora que repele la suciedad y dificulta que se ensucien de nuevo. Así, se puede aspirar la suciedad de forma más fácil y a fondo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 65 x 65 x 210
Líquido para impregnación textil Care Tex RM 762, 500ml
Campos de aplicación
  • Alfombras y moquetas
  • Alfombras
  • Tapicerías
  • Asientos de automóviles