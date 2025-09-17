Líquido para impregnación textil Care Tex RM 762, 500ml

Elevada protección con efecto duradero para todos los recubrimientos textiles. Las alfombras, acolchados y asientos de automóviles reciben una película protectora que repele la suciedad y dificulta que se ensucien de nuevo. Así, se puede aspirar la suciedad de forma más fácil y a fondo.