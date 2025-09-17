Líquido para impregnación textil Care Tex RM 762, 500ml
Elevada protección con efecto duradero para todos los recubrimientos textiles. Las alfombras, acolchados y asientos de automóviles reciben una película protectora que repele la suciedad y dificulta que se ensucien de nuevo. Así, se puede aspirar la suciedad de forma más fácil y a fondo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 65 x 210
Campos de aplicación
- Alfombras y moquetas
- Alfombras
- Tapicerías
- Asientos de automóviles