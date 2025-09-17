Limpiador universal RM 626, 1l

Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín