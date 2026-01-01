Champú para automóviles 3 en 1 RM 610, 1l

Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.