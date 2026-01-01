Champú para automóviles 3 en 1 RM 610, 1l

Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Champú para automóviles 3 en 1 RM 610, 1l
Champú para automóviles 3 en 1 RM 610, 1l