Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G, 500ml

Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido (kg) 0,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 70 x 240
