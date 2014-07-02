Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G, 500ml
Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|70 x 70 x 240