Ultra Foam Cleaner RM 615, 1l

Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material.