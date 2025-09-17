La fregadora de suelos FC 2-4 destaca por su diseño estable, su peso reducido de tan solo 2,2 kilogramos y su interruptor automático de encendido y apagado. El equipo se pone en marcha tirando del mango hacia atrás, de forma que la suciedad diaria seca y húmeda se elimina de manera muy cómoda y en un solo paso. La autonomía máxima por carga de la batería es de 20 minutos, lo que corresponde a una superficie de limpieza de 70 metros cuadrados. Tras la activación del equipo, el rodillo se humedece automáticamente con el agua del depósito de agua limpia, lo que garantiza una limpieza uniforme y eficaz de los suelos duros. Otras características son la limpieza cerca del borde y la sencilla recogida del pelo gracias a los filtros para pelo integrados. El contacto con la suciedad también se evita gracias al depósito de aguas residuales higiénico integrado. Se puede retirar y limpiar directamente después de usar el equipo. La batería intercambiable de 4 V de Kärcher Battery Power incluida es compatible con todos los equipos de 4 V de Kärcher Battery Power.