Fregadora de suelos FC 2-4 Battery Set
Limpieza sencilla, rápida y eficaz: la fregadora de suelos FC 2-4 elimina en un solo paso la suciedad diaria seca y húmeda. Incluye batería de recambio y cargador.
La fregadora de suelos FC 2-4 destaca por su diseño estable, su peso reducido de tan solo 2,2 kilogramos y su interruptor automático de encendido y apagado. El equipo se pone en marcha tirando del mango hacia atrás, de forma que la suciedad diaria seca y húmeda se elimina de manera muy cómoda y en un solo paso. La autonomía máxima por carga de la batería es de 20 minutos, lo que corresponde a una superficie de limpieza de 70 metros cuadrados. Tras la activación del equipo, el rodillo se humedece automáticamente con el agua del depósito de agua limpia, lo que garantiza una limpieza uniforme y eficaz de los suelos duros. Otras características son la limpieza cerca del borde y la sencilla recogida del pelo gracias a los filtros para pelo integrados. El contacto con la suciedad también se evita gracias al depósito de aguas residuales higiénico integrado. Se puede retirar y limpiar directamente después de usar el equipo. La batería intercambiable de 4 V de Kärcher Battery Power incluida es compatible con todos los equipos de 4 V de Kärcher Battery Power.
Características y ventajas
Todo en uno: elimina todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso.50 % de ahorro de tiempo: la tecnología de recogida de suciedad gruesa permite limpiar sin tener que aspirar previamente. Recogida óptima de cabello gracias al filtro integrado para pelo. Limpieza de bordes optimizada gracias al exclusivo diseño del cabezal para limpieza de suelos.
El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodoSistema de doble depósito: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de aguas residuales. Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar. El rodillo se puede lavar a máquina a 60 °C.
Conexión y desconexión automáticasConexión y desconexión cómoda. Intuitiva y rápida. No requiere agacharse.
4 V Kärcher Battery Power
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería de recambio se puede emplear en otros equipos 4 V Kärcher Battery Power.
Posición de estacionamiento
- Cuando se realizan pequeñas interrupciones del trabajo, el equipo puede colocarse cómodamente en el área a disposición.
Dimensiones compactas y poco peso
- Manejable y fácil de transportar
Limpieza sencilla del equipo
- Limpieza sencilla del filtro para pelo con el cepillo de limpieza incluido.
- Depósito de agua sucia que puede vaciarse sin contacto con la suciedad y apto para lavavajillas.
Articulación doble flexible
- El mango permite el movimiento en cualquier dirección sin esfuerzo.
- Fácil de manejar.
- Gran maniobrabilidad y muy buena manejabilidad en muebles.
Extremadamente silencioso
- Agradable nivel de ruido con solo 55 dB.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de batería de 4 V
|Capacidad del depósito de agua limpia (ml)
|200
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Ancho útil de los rodillos. (mm)
|180
|Tiempo de secado del suelo fregado. (min)
|aprox. 2
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|55
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - máx. 4,2
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 70 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 20 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con cargador Power 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Intensidad de salida (A)
|1
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|2,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: Cargador Battery Power de 4 V (1 unidad)
- Rodillo universal: 1 Unidad(es)
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
- Base de estacionamiento
- Cepillos de limpieza.
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Vídeos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Suciedad resistente
- Suciedad gruesa
- Suciedad fina
- Suciedad seca
- Suciedad húmeda
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.