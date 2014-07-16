Accesorios
El equipamiento perfecto para cada tarea. Con los accesorios originales de Kärcher, optimiza la potencia y amplía el campo de aplicación de sus equipos de limpieza. Para tareas especiales, los juegos de accesorios ofrecen soluciones óptimas, por ejemplo, los chorros de arena con limpiadoras de alta presión.
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