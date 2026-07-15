VehiclePro cera de pulverización RM 821 Classic, 20l
La cera de pulverización líquida para la conservación y el cuidado del brillo de todo el vehículo. Sea cual sea la calidad del agua, consigue un aspecto impecable incluso sin secado con ventilador.
La elección perfecta para instalaciones de lavado en autoservicio que no disponen de secado por ventilador y para su uso con hidrolimpiadoras: la cera líquida de pulverización VehiclePro RM 821 Classic. El eficaz secador abrillantador se puede utilizar eficazmente con todas las calidades y todos los grados de dureza del agua: en combinación con agua osmotizada, permite secar la superficie sin manchas y produce un brillo intenso y reflectante. La pintura de automóviles, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas queda protegida eficazmente contra los factores ambientales durante un periodo de hasta 1 mes. La cera de pulverización cumple la normativa VDA, no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales, y además los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004. Con un rendimiento de hasta 120 vehículos industriales por litro, la cera de pulverización VehiclePro RM 821 Classic también resulta muy rentable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|4
|Peso (kg)
|19,9
|Peso (con embalaje) (kg)
|21,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 230 x 430
Campos de aplicación
- Autos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
- Vehículos