La elección perfecta para instalaciones de lavado en autoservicio que no disponen de secado por ventilador y para su uso con hidrolimpiadoras: la cera líquida de pulverización VehiclePro RM 821 Classic. El eficaz secador abrillantador se puede utilizar eficazmente con todas las calidades y todos los grados de dureza del agua: en combinación con agua osmotizada, permite secar la superficie sin manchas y produce un brillo intenso y reflectante. La pintura de automóviles, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas queda protegida eficazmente contra los factores ambientales durante un periodo de hasta 1 mes. La cera de pulverización cumple la normativa VDA, no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales, y además los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004. Con un rendimiento de hasta 120 vehículos industriales por litro, la cera de pulverización VehiclePro RM 821 Classic también resulta muy rentable.