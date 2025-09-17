Quitamanchas universal RM 769, 500ml, 500ml
El quitamanchas de uso universal elimina la suciedad resistente no soluble en agua de todas las superficies textiles y no textiles resistentes a disolventes.
El versátil quitamanchas universal RM 769 sin exigencias de etiquetado y con disolventes resulta ideal para desprender la suciedad todas las superficies textiles y tapicerías, así como para la limpieza intermedia y en profundidad de superficies duras resistentes a disolventes de puertas, escritorios y otros. El quitamanchas de gran potencia y rápido efecto elimina eficazmente la suciedad resistente no soluble en agua, como aceite, alquitrán, betún, adhesivo o tinta, y convence por sus excelentes resultados de limpieza y por ofrecer al usuario una elevada seguridad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
Vídeos
Campos de aplicación
- Tratamiento del coche
- Limpieza de superficies y de textiles