Trolley Classic I

El carrito Classic I, rentable y fácil de maniobrar, es ideal para la limpieza de mantenimiento rápida.

El rentable carrito básico Classic I es muy resistente gracias al bastidor de acero pintado y por tanto es idóneo para la limpieza de mantenimiento en la dura rutina diaria. Cuatro ruedas giratorias garantizan un manejo sencillo.

Características y ventajas
Alta calidad
  • Materiales de alta calidad y diseño especialmente robusto y ligero.
Excelente ergonomía
  • Manejo sencillo y cuidadoso con la espalda en posición erguida.
Fácil maniobrabilidad
  • Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Programa CLASSIC
Material Acero, recubierto de plástico / PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 10,5
Peso del embalaje (kg) 12
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 910 x 545 x 1070
Dimensiones, embalado (mm) 910 x 545 x 1070
Accesorios