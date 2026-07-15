Trolley Classic II
Carrito Classic II para la limpieza de mantenimiento rápida. Carrito de limpieza con módulo de eliminación de residuos, cómodo escurridor posterior y dos cubos de 15 litros y 6 litros con identificación por color.
Trabajo sin esfuerzo con el carrito Classic II. Equipado con un robusto y ergonómico escurridor, el rentable carrito de limpieza es idóneo para la limpieza de mantenimiento diaria. Incluye dos cubos de 6 y 15 litros con identificación por color y un amplio módulo de eliminación de residuos para desechar la basura acumulada. Cuatro ruedas giratorias garantizan un manejo sencillo, el bastidor de acero pintado asegura una larga vida útil.
Características y ventajas
Alta calidad
- Materiales de alta calidad y diseño especialmente robusto y ligero.
Excelente ergonomía
- Eficiente mecanismo de escurrido para proteger la espalda.
Fácil maniobrabilidad
- Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Programa
|CLASSIC
|Material
|Acero, recubierto de plástico / PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|14,1
|Peso del embalaje (kg)
|16,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Dimensiones, embalado (mm)
|1070 x 660 x 1120