Trabajo sin esfuerzo con el carrito Classic II. Equipado con un robusto y ergonómico escurridor, el rentable carrito de limpieza es idóneo para la limpieza de mantenimiento diaria. Incluye dos cubos de 6 y 15 litros con identificación por color y un amplio módulo de eliminación de residuos para desechar la basura acumulada. Cuatro ruedas giratorias garantizan un manejo sencillo, el bastidor de acero pintado asegura una larga vida útil.