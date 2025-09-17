Fregadora-aspiradora BR 30/1 C Bp Pack 18/25

Ideal para la limpieza de mantenimiento y la desinfección de suelos en superficies pequeñas: la compacta fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra.

Nuestra nueva y muy compacta fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack es la opción ideal para la limpieza higiénica de suelos en todo tipo de suelos duros, incluidas baldosas y los pavimentos de seguridad. Gracias a la tecnología de rodillos de microfibra, impresiona por sus resultados de limpieza hasta un 20 % mejores y los tiempos de secado hasta un 60 % más cortos en comparación con la limpieza manual de suelos. Accionada por una potente batería de iones de litio de 18 voltios de Kärcher Battery Universe, la BR 30/1 C Bp Pack es especialmente adecuada para la limpieza de mantenimiento en áreas pequeñas en oficinas, tiendas, consultas y bufetes, hoteles y restaurantes o comedores, escuelas y hospitales. También se puede utilizar junto con el limpiador desinfectante Kärcher RM 732 para desinfectar suelos.

Características y ventajas
Excelente resultado de limpieza
Excelente resultado de limpieza
Resultados hasta un 20 % mejores en comparación con la limpieza manual. Recogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos. Aumenta la calidad de la limpieza y el nivel de higiene.
Tiempos de secado cortos
Tiempos de secado cortos
Secado hasta un 60 % más rápido en comparación con la limpieza manual. Los tiempos de secado cortos reducen el riesgo de resbalones debido al suelo mojado. Aumento de la productividad y reducción de costes gracias a los tiempos de limpieza más cortos.
Alto nivel de higiene
Alto nivel de higiene
Recogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos. El proceso de limpieza higiénico aumenta la seguridad en el trabajo. Menor riesgo de contaminación cruzada y transmisión de patógenos.
Posición de estacionamiento con bloqueo
  • Los rodillos húmedos no tocan el suelo en la posición de estacionamiento.
  • Acelera el secado de los rodillos.
Batería de iones de litio
  • Compatible con los equipos de la plataforma a batería de 18 V de Kärcher Battery Universe.
  • Larga vida útil y autonomía, tiempos de carga cortos, posibilidad de carga intermedia.
  • Hasta un 25 % más de productividad de que los equipos con cable.
Función de barrido previo integrada con cepillo
  • Reduce y evita quitar el polvo o aspirar.
  • Reduce el tiempo de limpieza hasta un 50 %.
  • Reduce los costes totales de servicio y los costes de limpieza hasta un 50 %.
Diseño compacto y muy robusto
  • Componentes metálicos duraderos y de alta calidad.
  • Para una potencia alta y unos costes de mantenimiento bajos.
Adecuado para la desinfección de suelos con el limpiador desinfectante RM 732
  • Evita o reduce la transmisión de patógenos, incluido el SARS-CoV-2.
  • Permite condiciones ambientales higiénicamente limpias.
  • Un alto nivel de higiene en el lugar de trabajo reduce el número de bajas por enfermedad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 18 V
Tipo de accionamiento Batería
Tracción Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 300
Depósito de agua limpia/sucia (l) 1 / 0,7
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 200
Tipo de batería Batería extraíble de Li-Ion
Tensión (V) 18
Capacidad (Ah) 2,5
Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es)) 1
Rendimiento por carga de la batería (m²) máx. 150 (2,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 45
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min) 44 / 70
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 500 - 650
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 40
Consumo de agua (ml/min) 30
Nivel de presión acústica (dB/A) máx. 55
Capacidad de absorción (W) 70
Peso total permitido (kg) 11
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 6,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 340 x 305 x 1200

Scope of supply

  • Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
  • Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Vídeos

Accesorios
