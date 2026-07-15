Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Ep

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 860
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 2040
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1020
Nivel de presión acústica (dB/A) 66
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 60
Color antracita

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Modo de construcción de depósito dentro del depósito
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Ep
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