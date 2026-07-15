Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Ep
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|860
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|2040
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1020
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Color
|antracita
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Modo de construcción de depósito dentro del depósito
Accesorios
Detergentes
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