Equipo monodisco BDS 43/180 C Classic KAP (60 Hz)
El BDS 43/150 C Classic (60 Hz) es un robusto equipo monodisco para la limpieza de suelos en las más diversas situaciones. Con un engranaje planetario que no requiere mantenimiento y un potente motor de 1500 W.
Nuestro robusto equipo monodisco BDS 43/150 C Classic (60 Hz) destaca por una extraordinaria relación precio-potencia y una enorme versatilidad en la limpieza de suelos a fondo. Con su potente motor de 1500 vatios, es adecuado tanto para suelos duros como elásticos y recubrimientos textiles como para el lijado de suelos de parqué desgastados. Su ancho útil de 430 milímetros lo convierte en ideal para la mayoría de aplicaciones en el ámbito de la limpieza de edificios, mientras que el engranaje planetario —que no requiere mantenimiento— con ruedas dentadas metálicas resistentes garantiza una larga vida útil y un desgaste y unos costes de mantenimiento mucho menores en comparación con un engranaje de correa. Además, también se incluyen en el equipo de serie un plato impulsor del cepillo de esponja y un cepillo circular de dureza media.
Características y ventajas
Motor potenteDiseño muy resistente y de larga vida útil. Potente y con múltiples opciones de aplicación. Gastos de servicio reducidos.
Engranaje planetario robustoFabricado con ruedas dentadas metálicas resistentes. Menor desgaste y menores costes de mantenimiento en comparación con un engranaje por correa. Elevado par de giro en comparación con el engranaje por correa. Silenciosa, de larga vida útil y sin mantenimiento.
Manejo sencilloManejo cómodo y sencillo. Muy buen equilibrio y funcionamiento silencioso.
Enchufe adicional
- Para la conexión de una unidad de aspiración que reduce la formación de polvo.
- Aumenta el rendimiento de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Altura útil (mm)
|90
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|30 / 43
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|63
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|60
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|50,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|590 x 410 x 1200
Scope of supply
- Plato impulsor
- Cepillos circulares / cepillo de esponja: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito opcional: 10 l
- Alimentación de red
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