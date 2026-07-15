Pulidora BDP 50/1500C
El equipo de pulido ultrarrápido BDP 50/1500 C alimentado por red alcanza, gracias a sus 1500 r. p. m., una productividad hasta un 30 % mayor en comparación con los equipos ultrarrápidos.
El equipo de pulido BDP 50/1500 C no solo tiene unas dimensiones compactas y es intuitivo y fácil de manejar, sino que gracias a la rueda estabilizadora central también es muy fácil de maniobrar. El equipo proporciona, gracias a una velocidad de 1500 r. p. m., resultados de pulido brillantes en el verdadero sentido de la palabra. El faldón perimetral impide la formación de remolinos de polvo de forma eficaz, mientras que una aspiración pasiva recoge el polvo procedente del pulido en bolsas de filtro textil reutilizables y de aproximadamente un litro de capacidad. El plato impulsor flotante y equilibrado por muelles se ajusta automáticamente al fondo y garantiza una presión de contacto óptima en cualquier situación. El manejo es sumamente cómodo para el usuario, ya que el equipo se mueve de forma totalmente neutra y dispone de un desplazamiento perfecto en línea recta. Además, la empuñadura regulable garantiza una altura útil cómoda y se puede levantar para el almacenaje del equipo ocupando poco espacio. La palanca de control impide el encendido accidental del equipo y lo detiene en cuanto se suelta. Por si fuera poco, el juego de montaje Spray Cleaning opcional garantiza que el detergente se pulverice únicamente donde sea necesario.
Características y ventajas
Aspiración de polvo integrada
- El faldón se encarga de que el polvo procedente del pulido quede debajo del equipo. Este polvo es recogido por la aspiración pasiva del depósito de polvo y de este modo se reduce la contaminación por polvo durante el pulido.
- El polvo acumulado puede eliminarse fácilmente y la bolsa de filtro puede utilizarse varias veces.
- El faldón se encarga de que el polvo procedente del pulido quede debajo del equipo. Este polvo es recogido por la aspiración pasiva del depósito de polvo y de este modo se reduce la contaminación por polvo durante el pulido.
- El polvo acumulado puede eliminarse fácilmente y la bolsa de filtro puede utilizarse varias veces.
Presión de apriete automática
- El plato impulsor está montado sobre resortes. La presión de apriete se regula automáticamente y proporciona un resultado del pulido uniforme.
- El cepillo de esponja se coloca en toda la superficie y sigue las irregularidades del suelo.
Alta velocidad de pulido
- 1500 1/min proporcionan con rapidez un buen resultado del pulido.
Aspiración de polvo integrada
Chasis integrado
- Trazada estable: no se «vence» a izquierda o derecha, sencillo manejo.
Tamaño compacto
- La compacta BDP 50/1500 C es extraordinariamente manejable.
Motor con accionamiento por correa
- Muy silenciosa.
Alimentación de red
- Largos intervalos de trabajo sin interrupción.
Plato impulsor del cepillo de esponja con cierre central
- Fijación segura en el centro del cepillo de esponja.
Rueda guía central
- Para trabajar cerca del borde, también hacia delante.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1500
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|4
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|60
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|34
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|760 x 560 x 1250
Scope of supply
- Plato impulsor con dispositivo de retención
Equipamiento
- Aspiración de polvo
- Alimentación de red
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza
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