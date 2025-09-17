Con la limpiadora de alfombras automática BRC 40/22 C, usted trabaja hasta un 30 % más rápido y se garantiza una limpieza en toda la profundidad de la fibra en comparación con los equipos tradicionales de extracción mediante pulverización. Esto es posible gracias a la sencilla maniobrabilidad y al principio de trabajar siempre hacia delante, de modo que se evitan desplazamientos en vacío innecesarios. Un cajón de barrido integrado recoge las partículas sueltas como pelos o fibras sueltas de la alfombra de forma fiable. El equipo es ideal para la limpieza en profundidad de alfombras en superficies pequeñas y medianas de hasta 1000 m² y se puede utilizar de forma flexible para la extracción mediante pulverización o para la limpieza en profundidad de alfombras. Al utilizar el limpiador RM 768 de iCapsol que recomendamos para la limpieza de mantenimiento se reduce el tiempo de secado de la alfombra aprox. media hora y, por eso, es el método de limpieza ideal en alfombras muy transitadas. Además, el cabezal de limpieza regulable mediante volante con cepillos de limpieza de alfombra simplifica y acelera enormemente la limpieza de superficies muy ocupadas.