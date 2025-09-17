Sopladora-secadora AB 30 Classic

El secador de suelos AB 30 de Kärcher reduce el tiempo de secado de alfombras, moquetas, suelos fríos, aplicaciones de cera, selladores y barnices hasta en un 50%.

El Secador de Suelos AB 30 de Kärcher tiene una velocidad ajustable en 3 niveles (1.000- 1.250- 1.400 RPM) y es práctico de transportar. Ideal para secar alfombras, suelos con cera fresca entre otras aplicaciones.

Características y ventajas
Sopladora-secadora AB 30 Classic: Tiempo de secado más corto
Tiempo de secado más corto
Se puede volver a pisar la alfombra más rápidamente.
Sopladora-secadora AB 30 Classic: Ventilador de aire altamente eficaz y muy silencioso
Ventilador de aire altamente eficaz y muy silencioso
Es posible la limpieza durante el día.
Sopladora-secadora AB 30 Classic: Almacenamiento de cable integrado
Almacenamiento de cable integrado
El cable está integrado directamente en el equipo, por lo que permanece bien sujeto durante el transporte.
Asa ergonómica
  • Fácil transporte
  • El equipo se puede transportar cómodamente gracias a su asa ergonómica.
Servicio en tres posiciones
  • Posibilidades de uso ampliadas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Niveles de velocidad 3
Velocidad del ventilador (posición 1 / 2 / 3) (rpm) 1000 / 1250 / 1400
Capacidad de absorción (W) 520
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 8,5
Peso con embalaje incluido (kg) 10,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 400 x 400 x 402

Equipamiento

  • Clase de protección: II
  • Asa de transporte ergonómica
  • Soporte integrado para el cable de conexión
Campos de aplicación
  • Hostelería (p. ej., secado de alfombras)
  • Empresas de limpieza (p. ej., limpieza de edificios)
  • Construcción (p. ej., servicios de saneamiento de daños, secado de construcciones y muros)
Encontrar pieza

