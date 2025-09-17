Sopladora-secadora AB 30 Classic
El secador de suelos AB 30 de Kärcher reduce el tiempo de secado de alfombras, moquetas, suelos fríos, aplicaciones de cera, selladores y barnices hasta en un 50%.
El Secador de Suelos AB 30 de Kärcher tiene una velocidad ajustable en 3 niveles (1.000- 1.250- 1.400 RPM) y es práctico de transportar. Ideal para secar alfombras, suelos con cera fresca entre otras aplicaciones.
Características y ventajas
Tiempo de secado más cortoSe puede volver a pisar la alfombra más rápidamente.
Ventilador de aire altamente eficaz y muy silenciosoEs posible la limpieza durante el día.
Almacenamiento de cable integradoEl cable está integrado directamente en el equipo, por lo que permanece bien sujeto durante el transporte.
Asa ergonómica
- Fácil transporte
- El equipo se puede transportar cómodamente gracias a su asa ergonómica.
Servicio en tres posiciones
- Posibilidades de uso ampliadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Niveles de velocidad
|3
|Velocidad del ventilador (posición 1 / 2 / 3) (rpm)
|1000 / 1250 / 1400
|Capacidad de absorción (W)
|520
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|8,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 400 x 402
Equipamiento
- Clase de protección: II
- Asa de transporte ergonómica
- Soporte integrado para el cable de conexión
Campos de aplicación
- Hostelería (p. ej., secado de alfombras)
- Empresas de limpieza (p. ej., limpieza de edificios)
- Construcción (p. ej., servicios de saneamiento de daños, secado de construcciones y muros)
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.