Kärcher TLO 18-32 - Sekator akumulatorowy - Nożyce do gałęzi (Wersja bez akumulatora i ładowarki)

Sekator akumulatorowy Kärcher TLO 18-32 to doskonałe nożyce do gałęzi, które zrewolucjonizują Twoje prace ogrodowe. Precyzyjne ostrze Kärcher TLO 18-32 bez problemu przecina gałęzie o średnicy do 3cm a jego ergonomiczny design i wygoda użytkowania sprawiają, że prace w ogrodzie stają się prawdziwą przyjemnością. Wersja bez akumulatora i ładowarki.