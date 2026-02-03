Kompaktowe czyszczenie mobilne, niezależnie od źródła zasilania lub wody – myjka średniociśnieniowa OC 6–18 Premium z zasilaniem akumulatorowym doskonale nadaje się do szybkiego, pośredniego czyszczenia wokół domu. Delikatna dysza płaskostrumieniowa umożliwia szybkie usuwanie uporczywych zanieczyszczeń z rowerów, mebli kempingowych i ogrodowych, zabawek i wielu innych przedmiotów. Wózek na wodę o pojemności 12 litrów z wysuwanym uchwytem teleskopowym służy jako mobilna podstawa dla zasilanej akumulatorowo myjki średniociśnieniowej. Jeśli dostępne jest przyłącze wody, urządzenie może pracować również bez zbiornika. Dzięki dostępnemu oddzielnie wężowi ssącemu można używać wody ze studni, wiader lub naturalnych zbiorników wodnych. Na czas transportu ciśnieniowy pistolet spustowy i lancę spryskującą można przymocować do zbiornika. Szeroka gama akcesoriów sprawia, że myjka OC 6-18 Premium jest jeszcze bardziej wszechstronna: dostępne oddzielnie są na przykład dysza pianowa lub szczotka do mycia. Wymienny akumulator jest częścią zestawu i można go używać we wszystkich urządzeniach zasilanych akumulatorowo należących do platformy 18 V Kärcher Battery Power. Wyświetlacz LCD akumulatora pokazuje pozostałą pojemność za pomocą technologii Real Time. Aplikacja Home & Garden zawiera praktyczne wskazówki dotyczące urządzenia i jego użytkowania.