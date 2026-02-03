Myjka terenowa OC 6-18 Premium Battery Set
Zasilana akumulatorowo myjka średniociśnieniowa z aplikacją Home & Garden, wymiennym akumulatorem 18 V i ładowarką, do mobilnego czyszczenia pośredniego bez podłączenia do zasilania ani wody. Wąż ssący jest dostępny osobno.
Kompaktowe czyszczenie mobilne, niezależnie od źródła zasilania lub wody – myjka średniociśnieniowa OC 6–18 Premium z zasilaniem akumulatorowym doskonale nadaje się do szybkiego, pośredniego czyszczenia wokół domu. Delikatna dysza płaskostrumieniowa umożliwia szybkie usuwanie uporczywych zanieczyszczeń z rowerów, mebli kempingowych i ogrodowych, zabawek i wielu innych przedmiotów. Wózek na wodę o pojemności 12 litrów z wysuwanym uchwytem teleskopowym służy jako mobilna podstawa dla zasilanej akumulatorowo myjki średniociśnieniowej. Jeśli dostępne jest przyłącze wody, urządzenie może pracować również bez zbiornika. Dzięki dostępnemu oddzielnie wężowi ssącemu można używać wody ze studni, wiader lub naturalnych zbiorników wodnych. Na czas transportu ciśnieniowy pistolet spustowy i lancę spryskującą można przymocować do zbiornika. Szeroka gama akcesoriów sprawia, że myjka OC 6-18 Premium jest jeszcze bardziej wszechstronna: dostępne oddzielnie są na przykład dysza pianowa lub szczotka do mycia. Wymienny akumulator jest częścią zestawu i można go używać we wszystkich urządzeniach zasilanych akumulatorowo należących do platformy 18 V Kärcher Battery Power. Wyświetlacz LCD akumulatora pokazuje pozostałą pojemność za pomocą technologii Real Time. Aplikacja Home & Garden zawiera praktyczne wskazówki dotyczące urządzenia i jego użytkowania.
Cechy i zalety
Samowystarczalne i mobilne czyszczenie
- Wózek na wodę o pojemności 12 litrów umożliwia samodzielne czyszczenie w podróży. Woda wystarcza na 3 do 5 mocno zabrudzonych rowerów lub kilku przedmiotów, takich jak krzesła ogrodowe/kempingowe.
- Zbiornik może być napełniany z dowolnego kranu i jest szczelny dzięki zakrętce.
- Niezależność od zasilania dzięki technologii akumulatorowej (akumulator sprzedawany oddzielnie).
Optymalna mobilność dzięki kółkom i ergonomicznej wysokości uchwytu.
- Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
- Duże koła zapewniają bezpieczny i wygodny transport na nierównym terenie lub ścieżkach ogrodowych.
Uchwyty na wyposażenie
- Wąż, pistolet spustowy i lancę natryskową można łatwo i bezpiecznie przechowywać na urządzeniu, aby zaoszczędzić miejsce.
- Schowek na akcesoria z tyłu wózka na wodę oferuje miejsce na dodatkowe akcesoria.
- Wszystkie akcesoria są zawsze pod ręką, nawet gdy jesteś w ruchu.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
- Ciśnienie wody do 24 barów zapewnia wydajne i dokładne czyszczenie.
- Bezpiecznie i niezawodnie czyści nawet wrażliwe powierzchnie.
18 V wymienny akumulator Kärcher Battery Power (nie jest dostarczony z urządzeniem)
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Aplikacja Home & Garden
- Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie (bar)
|maks. 24
|Zakres ciśnienia
|Średnie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 200
|Typ baterii
|Wymienna bateria litowo-jonowa
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 12 (2,5 Ah)
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|300
|Moc znamionowa (A)
|0,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|szary
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|349 x 321 x 586
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Dysza płaska
- Zintegrowany filtr wody
- Złączka 3/4"
- Kółka
- Uchwyt teleskopowy
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Pojemność zbiornika na wodę: 12 l
- Typ węża: Elastyczny wąż średniociśnieniowy
- Wysokociśnieniowy Pistolet: Pistolet średniociśnieniowy
- Lanca spryskująca: krótki i długi
Wideo
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Kwietniki
- Felg
- Kosze na śmieci
- Żaluzje/rolety
- Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.