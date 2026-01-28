Myjka ciśnieniowa K 2 Premium

Pożegnaj zanieczyszczenia: przy pomocy myjki ciśnieniowej K 2 Premium Modular uporządkuj obszar wokół swojej nieruchomości, wyczyść meble ogrodowe i małe powierzchnie w ogrodzie.

Usuń zanieczyszczenia, które zgromadziły się na samochodach, schodach, narzędziach ogrodowych i meblach ustawionych na zewnątrz: Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Modular z pojedynczą lancą spryskującą i dyszą rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, to idealne rozwiązanie do okazjonalnego czyszczenia obszaru wokół domu. Płaski strumień pojedynczej lancy spryskującej i obrotowy strumień dyszy rotacyjnej usuwają nawet uporczywe zanieczyszczenia. Łatwo obracające się koła K 2 pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca. Szybkozłącze Quick Connect zapewnia dodatkową wygodę podczas użytkowania, ponieważ umożliwia łatwe podłączenie i odłączenie czterometrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można przechowywać na K 2 Universal Premium.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium: Wygoda przechowywania
Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium: Duże koła
Duże koła
Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
System Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Parametry zasilania elektrycznego (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Ciśnienie (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,4
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 242 x 285 x 790

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • 1-stopniowa lanca spryskująca
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium

Wideo

Zastosowania
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Tarasy
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
