Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Go!Further
K 4 Power Control Go!Further to limitowana edycja czarnej myjki ciśnieniowej wykonanej w 35% z plastiku pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w ekskluzywne akcesoria, takie jak eco!Booster.
Myjka ciśnieniowa, która idzie o krok dalej – limitowana edycja czarnej myjki K 4 Power Control Go!Further, wykonana w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ z ekskluzywnymi akcesoriami, oferuje najlepsze efekty czyszczenia i wysoki poziom wygody. Natomiast dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden znalezienie odpowiedniego ciśnienia również nie sprawia żadnego problemu. Konsultant zintegrowany z aplikacją wspiera użytkowników praktycznymi wskazówkami dotyczącymi każdej sytuacji i zadania czyszczenia – zapewniając doskonałe efekty czyszczenia. Z myślą o maksymalnej kontroli poziom ciśnienia można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej i kontrolować na pistolecie G 160 Q Power Control. Urządzenie K 4 Power Control Flex imponuje również systemem podawania detergentów Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentów, wężem wysokociśnieniowym PremiumFlex dla dodatkowej wygody, uchwytem teleskopowym ułatwiającym transport, systemem Quick Connect oszczędzającym czas i wysiłek przy wkładaniu i wyjmowaniu węża wysokociśnieniowego z urządzenia, a także pistoletem i pozycją parkowania zapewniającą łatwy dostęp akcesoriów w każdej chwili.
Cechy i zalety
Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymiOptymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexElastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Zrównoważony rozwójKonstrukcja w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ +50% wyższa wydajność zużycia wody i energii²⁾ z 50% wyższą wydajnością czyszczenia³⁾ Wąż ssący do alternatywnych źródeł wody lub przyłączy wody.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
- Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|11,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ²⁾ Dzięki Kärcher eco!Booster można wyczyścić o 50% większą powierzchnię przy użyciu takiej samej ilości energii i wody w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową (lanca spryskująca) firmy Kärcher. Potwierdził to niezależny instytut badawczy. / ³⁾ W porównaniu z wydajnością czyszczenia standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher (lancy spryskującej). Potwierdził to niezależny instytut badawczy.
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 160 Q Pistolet Power Control
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- eco!Booster
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Wąż do zasysania wody
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.