RM 531 Środek do pielęgnacji parkietów lakierowanych/laminatów, 1l
Optymalna pielęgnacja i ochrona lakierowanych parkietów, podłóg korkowych i laminowanych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask. Uwaga: po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwać mebli, nie chodzić po podłodze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|100 x 100 x 215
Zastosowania
- Lakierowany parkiet
- Posadzki laminowane
- Posaki korkowe