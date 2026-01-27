RM 537 Środek do czyszczenia podłóg kamiennych, 500ml
Środek do czyszczenia podłóg kamiennych RM 537 skutecznie czyści płytki i posadzki z kamienia naturalnego i sztucznego, nie pozostawiając smug. Odpowiedni również do posadzek winylowych, PCV i linoleum.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Flizy
- Kamienne powierzchnie
- Posadzki z PCV
- Posazki z linoleum
- Winyl