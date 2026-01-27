Środek do czyszczenia podłóg drewnianych olejowanych / woskowanych RM 535, 500ml
Środek czyszczący RM 535 czyści, pielęgnuje i chroni olejowane oraz woskowane podłogi drewniane, pozostawiając matowe wykończenie, bez potrzeby wycierania go. Pozostawia przyjemny zapach wosku pszczelego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 655 x 210
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Woskowane posadzki drewniane
- Olejowane posadzki drewniane