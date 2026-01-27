Środek do czyszczenia podłóg drewnianych olejowanych / woskowanych RM 535, 500ml

Środek czyszczący RM 535 czyści, pielęgnuje i chroni olejowane oraz woskowane podłogi drewniane, pozostawiając matowe wykończenie, bez potrzeby wycierania go. Pozostawia przyjemny zapach wosku pszczelego.