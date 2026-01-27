Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536, 500ml
Odpowiedni do wszystkich twardych posadzek: Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536. Czyści nie pozostawiając smug, zapewniając ochronę przed wilgocią. O zapachu cytrusowym.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 65 x 210
Zastosowania
- Posaki korkowe
- Kamienne powierzchnie
- Posadzki drewniane
- Winyl