RM 503 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 500ml
Środek do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Wersja 500 ml środka dostępnego w blistrach (6.295-302.0). Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 65 x 210
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 + KV 4 Premium Home Line Promo
- WV 2 Black Edition
- WV 2 Black Limited Edition
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium 25 Lat Kärcher Polska
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Frame Edition
- WV 5 Plus N
- WV 5 Plus – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium Home Line
- WV 5 Premium Home Line – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium – zestaw Non Stop
- WV 50 Plus
- WV 6 + KV 4
- WV 6 + KV 4 Premium Home Line
- WV 6 Bath Edition
- WV 6 Plus
- WV 6 Plus D500
- WV 6 Plus P
- WV 6 Plus Promo
- WV 6 Premium Home Line
- WV 60 Plus
- WV 71 Plus Home Line
- WV 75 Plus
- WV Classic
- WV Classic Premium Home Line
- WV Easy Plus
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Dzielone okna (szprosy)
- Lustra
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Kabiny przysznicowe