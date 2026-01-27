RM 503 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 500ml

Środek do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Wersja 500 ml środka dostępnego w blistrach (6.295-302.0). Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 65 x 210
Wideo

Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Lustra
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Kabiny przysznicowe