RM 762 Care Tex, 500ml
Skuteczny środek do impregnacji wszelkich wykładzin tekstylnych. Dywany, wykładziny, meble tapicerowane i tapicerki samochodowe pokrywane są warstwą ochronną, która zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 65 x 210
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Dywany
- Tapicerka
- Siedzenia samochodowe