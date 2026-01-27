Odkamieniacz w proszku (6x17g), 17g

Skutecznie usuwa kamień z bojlerów parownic i innych urządzeń z gorącą wodą, takich jak czajniki i ekspresy do kawy - w celu zapewnienia długiej żywotności i niskiego zużycia energii.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (g) 6 x 17
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 15
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 205 x 125 x 20
Zastosowania
  • Odkamienianie urządeń
  • Odkamienianie ekspresów do kawy i czajników