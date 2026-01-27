Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650, 500ml

Czyszczenie szyb i lusterek samochodowych bez smug i refleksów. Niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Z efektem antystatycznym zapobiegającym ponownemu zabrudzeniu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 80 x 80 x 250
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Szyby przednie
  • Okna i powierzchnie szklane