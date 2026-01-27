Środek do czyszczenia wnętrza RM 651, 500ml

Dla świeżych i czystych wnętrz bez nieprzyjemnych zapachów: od kokpitu do gumowych uszczelek, od deski rozdzielczej, po tapicerkę i skórę. Z efektem antystatycznym i skuteczną neutralizacją nieprzyjemnych zapachów.

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 80 x 80 x 280
Zastosowania
  • Elementy z tworzywa sztucznego
  • Siedzenia samochodowe
  • Wnętrze samochodu
  • Kokpit