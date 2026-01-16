Uniwersalny środek czyszczący RM 555, 5l

Koncentrat czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z oleju i tłuszczu. Do czyszczenia mebli ogrodowych, pojazdów, fasad i wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni.

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 5,2
Waga z opakowaniem (kg) 5,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248
