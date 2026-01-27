Profesjonalne płyny do mycia dywanów

Płyn do mycia dywanów i tapicerki Kärcher – rodzaje

Linia Kärcher obejmuje różne preparaty, które można dopasować do rodzaju zabrudzeń i sposobu czyszczenia. Większość z nich została opracowana do stosowania w maszynach ekstrakcyjnych i odkurzaczach piorących, a część sprawdza się także przy czyszczeniu ręcznym.

Płyny do czyszczenia zasadniczego – taki koncentrat do mycia dywanów przeznaczony jest głównie do stosowania w odkurzaczach piorących i maszynach ekstrakcyjnych. Płyn wlewa się do zbiornika urządzenia po wcześniejszym rozcieńczeniu z wodą. Dzięki temu roztwór trafia głęboko we włókna, skutecznie działając. Nadaje się do regularnego prania wykładzin, dywanów i obić mebli.

– taki koncentrat do mycia dywanów przeznaczony jest głównie do stosowania w odkurzaczach piorących i maszynach ekstrakcyjnych. Płyn wlewa się do zbiornika urządzenia po wcześniejszym rozcieńczeniu z wodą. Dzięki temu roztwór trafia głęboko we włókna, skutecznie działając. Nadaje się do regularnego prania wykładzin, dywanów i obić mebli. Preparaty odplamiające – działają miejscowo, bez konieczności używania maszyny. Wystarczy nanieść płyn do czyszczenia tapicerki meblowej bezpośrednio na plamę, a następnie odczekać chwilę i delikatnie usunąć zabrudzenie. Sprawdzają się przy kawie, winie, gumie do żucia czy plamach tłuszczowych, a także jako szybki płyn do czyszczenia tapicerki meblowej.

– działają miejscowo, bez konieczności używania maszyny. Wystarczy nanieść płyn do czyszczenia tapicerki meblowej bezpośrednio na plamę, a następnie odczekać chwilę i delikatnie usunąć zabrudzenie. Sprawdzają się przy kawie, winie, gumie do żucia czy plamach tłuszczowych, a także jako szybki płyn do czyszczenia tapicerki meblowej. Środki do czyszczenia codziennego – lżejsze formuły mogą być używane do częstszego odświeżania materiałów, np. w mniejszych odkurzaczach piorących lub do punktowego czyszczenia. Idealne jako płyn do tapicerki materiałowej lub samochodowej, bo skutecznie odświeżają powierzchnie i usuwają kurz oraz lekkie zabrudzenia

– lżejsze formuły mogą być używane do częstszego odświeżania materiałów, np. w mniejszych odkurzaczach piorących lub do punktowego czyszczenia. Idealne jako płyn do tapicerki materiałowej lub samochodowej, bo skutecznie odświeżają powierzchnie i usuwają kurz oraz lekkie zabrudzenia Neutralizatory zapachów – dodawane do maszyn ekstrakcyjnych lub używane punktowo. Usuwają przykre wonie, takie jak zapach dymu papierosowego. To uzupełnienie, które sprawia, że środek do mycia dywanów i tapicerki pozostawia nie tylko czystość, ale i świeżość.

Dzięki takiej różnorodności każdy użytkownik może wybrać preparat dopasowany do swoich potrzeb – od codziennego odświeżania sof i foteli w domu, przez płyn do mycia dywanów i wykładzin w hotelach i biurach, aż po gruntowne czyszczenie w obiektach komercyjnych.