RM 769 Środek do wywabiania plam, 500ml
Odplamiacz do wszelkich wykładzin dywanowych i tapicerek. Skutecznie usuwa olej, pastę do butów, gumę do żucia, plamy z długopisów.
Wszechstronny i nietoksyczny uniwersalny odplamiacz RM 769. Odplamiacz na bazie rozpuszczalnika nadaje się do czyszczenia punktowego wszystkich tekstylnych pokryć podłogowych i tapicerki, a także do czyszczenia pośredniego i dogłębnego twardych powierzchni odpornych na rozpuszczalniki, takich jak drzwi, biurka i inne elementy wyposażenia. Wydajny i ultraszybko działający odplamiacz niezawodnie usuwa uporczywe, nierozpuszczalne w wodzie plamy, takie jak olej, smoła, pasta do butów, klej lub atrament, a także zachwyca bardzo dobrymi efektami czyszczenia i wysokim bezpieczeństwem użytkowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie wnętrz samochodów
- Czyszczenie tekstyliów i powierzchni