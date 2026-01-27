Wszechstronny i nietoksyczny uniwersalny odplamiacz RM 769. Odplamiacz na bazie rozpuszczalnika nadaje się do czyszczenia punktowego wszystkich tekstylnych pokryć podłogowych i tapicerki, a także do czyszczenia pośredniego i dogłębnego twardych powierzchni odpornych na rozpuszczalniki, takich jak drzwi, biurka i inne elementy wyposażenia. Wydajny i ultraszybko działający odplamiacz niezawodnie usuwa uporczywe, nierozpuszczalne w wodzie plamy, takie jak olej, smoła, pasta do butów, klej lub atrament, a także zachwyca bardzo dobrymi efektami czyszczenia i wysokim bezpieczeństwem użytkowania.