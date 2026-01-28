Posadzki o wysokim połysku wykonane z granitu lub gnejsu, a także innych twardych kamieni wymagają specjalnego środka pielęgnacyjnego, który wysycha bez pozostawiania śladów i smug, takiego jak FloorPro Shine Cleaner RM 755 firmy Kärcher, zarówno do ręcznego czyszczenia posadzek, jak i do stosowania na dużych powierzchniach z użyciem szorowarki. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu pośrednim i konserwacyjnym tych ekskluzywnych pokryć podłogowych, ale może być również stosowany na innych powierzchniach, w tym posadzkach antystatycznych ESD. Szybko i niezawodnie usuwa smar, olej, sadzę i zwykłe zanieczyszczenia mineralne spowodowane zanieczyszczeniami drogowymi. Ma również wyjątkowo niskopieniącą formułę do użytku z szorowarkami, co pozwala również na wydajne wykorzystanie objętości zbiornika. Środek czyszczący FloorPro Shine Cleaner RM 755 jest łatwy w separacji i pozostawia przyjemny, świeży zapach po czyszczeniu.