Wysoce zasadowy intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752 firmy Kärcher, opracowany zarówno do usuwania powłok, jak i do skutecznego gruntownego czyszczenia różnych powierzchni i pokryć podłogowych w środowiskach przemysłowych. W zależności od wymagań, środek ten, przeznaczony do użytku mechanicznego za pomocą urządzeń jednodyskowych lub szorowarek, może być stosowany w metodzie 1-stopniowej w przypadku czyszczenia lub w metodzie 2-stopniowej w przypadku usuwania powłok. Niezawodnie usuwa powłoki woskowe i polimerowe, a nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne, takie jak te występujące w środowiskach logistycznych i produkcyjnych. Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752 szczególnie nadaje się do posadzek przemysłowych i ESD, jastrychów cementowych, powierzchni z żywicy epoksydowej i innych posadzek odpornych na zasady. Detergent jest również niskopieniący, co pozwala na optymalne wykorzystanie objętości zbiornika w szorowarkach. Formuła niezawierająca silikonu oznacza również, że środek można stosować w zakładach zajmujących się obróbką metali i farb.